Défilé du 4 Avril : Les contraintes du Brt

Interpellé sur les contraintes que peuvent engendrer les travaux du Brt dans le déroulement du défilé, le colonel Moussa Koulibaly rassure que tous les problèmes sont pris en compte. « Depuis plusieurs mois déjà, le responsable de l’organisation de la fête a travaillé avec toutes les structures impliquées. Et toutes les mesures sont prises pour que le défilé se passe là où c’est prévu, sans aucun problème lié aux travaux. Un dispositif sécuritaire a été aussi mis en place pour garantir la libre circulation des biens et des personnes » souligne-t-il, selon "Le Témoin".



Le 04 Avril étant la fête de la Nation sénégalaise, près de 29 communes et associations, soit 1 479 participants, sont attendus au défilé du 4 Avril 2023, à la place de la Nation.