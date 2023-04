Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Défilé du 4 avril 2023 : Présentation du premier bus du BRT 100% électrique de Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 11:22 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a célébré ses 63 ans d’indépendance ce 4 avril 2023, à travers un grand défilé civil et militaire qui s’est tenu à la place de la Nation à Dakar et dans toutes les capitales régionales. Une occasion de présenter officiellement le BRT à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal ainsi qu’au public sénégalais.

Une flotte initiale de 121 bus articulés 100% électriques circulera dès la mise en service commerciale prévue pour la fin de cette année, sur 18,3 kms de voies réservées et aménagées pour le BRT.



A terme, le BRT de Dakar prévoit 158 bus 100% électriques avec une alimentation provenant de l’énergie solaire, une première mondiale, dont l’Afrique et le Sénégal pourront légitimement être fiers.



Le bus 100% électrique du BRT possède de nombreux avantages environnementaux et sociaux, pour l’exploitation notamment :



- Une réduction des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone liées au transport dans l’agglomération dakaroise : plus de 59.000 tonnes de CO2 seront évités chaque année ;



- Le développement de compétences techniques orientées vers les métiers du futur ;



- L’absence de dépendance au carburant fossile et à ses variations de prix.



Les bus du BRT ont une autonomie de 250 km après chargement électrique, ils sont climatisés et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Grâce à ces bus électriques, le confort, la sécurité, la régularité et les temps de parcours seront aussi largement améliorés. La liaison entre la ville côtière de Guédiawaye, au nord de Dakar et le centre-ville pendant les heures de pointe, sera presque 2 fois plus rapide, passant de plus de 90 à 45 minutes.



Le BRT de Dakar apportera une solution durable à la congestion routière et à la pollution de l’air. Il transportera environ 300 000 voyageurs par jour. Des bus de rabattement qui partageront le même titre de transport que le BRT permettront de faciliter la connexion avec le TER. Dès son démarrage et pendant toute la durée de la concession, Dakar Mobilité créera grâce au projet BRT, plus de 1000 emplois directs et locaux.





