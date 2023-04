Défilé du 4 avril : Yewwi décline l'invitation de Macky Sall

ewwi Askan Wi dit avoir reçu une invitation du président Macku Sall pour le défilé du 4 avril. Mais, elle indique avoir décliné l'invite du chef de l'Etat. Ci-dessous son communiqué de presse reçu par Leral.



La Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi informe les militants, sympathisants et l'opinion publique nationale, avoir reçu l'invitation du Président de la République à la cérémonie de célébration de la fête de l'indé pendance du 4 avril 2023.



L'invitation lui a été transmise par le ministre de l'intérieur. La Conférence des leaders remercie le gouvernement de l'avoir convié à cette fête de l'unité nationale. Elle saisit l'occasion pour rendre hommage à l'Armée nationale, maitresse

d'œuvre de la cérémonie.



Elle félicite également le peuple sénégalais pour son attachement indéfectible à la cohésion nationale, aux acquis démocratiques et sa maturité sociale.



Cependant, considérant que le Chef de l'Etat n'a encore posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal, la Conférence des leaders est au regret de décliner son invitation.



Elle rend un vibrant hommage à nos héros d'hier, qui ont inlassablement mené le combat pour l'indépendance de notre pays.



Ceux de l'histoire récente, y compris tous les jeunes martyrs et résistants tombés dans les luttes pour la démocratie et l'Etat de droit, méritent aussi reconnaissance, au nom de leur engagement pour une véritable souveraineté nationale.