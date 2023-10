Définition de nouvelles orientations de politiques agricoles dans l’Uemoa : Les propositions du Burkina Faso

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023

Au-delà de l’enthousiasme que pourraient générer les acquis fort importants relevés dans la mise en œuvre de la Pau, Boukary Savadogo a dit que la dégradation continue de la situation alimentaire dans l’Union nous interpelle et nous invite à plus de réflexions en vue de proposer des orientations qui permettront d’améliorer réellement les systèmes alimentaires.



Dans cette perspective, il a ajouté que des propositions pertinentes ont été faites en matière de nouvelles orientations. Il s’agit, d’après lui, de la mise en place et l’opérationnalisation de mécanismes de sécurisation foncière pour inciter les investissements dans le secteur agricole ; de l’amélioration de la productivité agricole à travers, notamment, le renforcement des aménagements hydroagricoles, la maitrise de l’eau pour l’agriculture, la mise à disposition d’intrants agricoles de qualité, le développement et la mise à l’échelle de technologies agricoles adaptées aux réalités de la région (mécanisation, sélection variétale, etc.).



Il a cité également, parmi leurs propositions, l’amélioration du cadre institutionnel et la mise en place d’arrangements adéquats pour un meilleur portage de la Politique en vue d’une mobilisation plus efficace, notamment des Institutions spécialisées de l’Union, à savoir, la Bceao et la Banque Ouest africaine de développement (Boad) dans l’accompagnement des interventions agricoles ; et enfin l’opérationnalisation d’instruments financiers spécifiques pour le financement du secteur agricole aux niveaux national et régional.



Bassirou MBAYE, envoyé spécial à Ouagadougou







Source : Les autorités du Burkina Faso, à travers le conseiller technique du ministre en charge de l'agriculture, des ressources en eau et l'environnement ont donné un certain nombre de propositions à la Commission de l'Uemoa lors de la cérémonie de clôture du colloque sur les 20 ans de la Politique agricole de l'Uemoa (Pau).

