<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alors que les Sénégalais vivent dans la ferveur de la campagne électorale, en vue de la présidentielle du 24 mars prochain, l’Etat du Sénégal vient de désister de son pourvoi contre la décision de réhabiliter l’opposant Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Une décision saluée par les avocats du leader de Pastef, qui déclarent que M. Sonko pourra donc se présenter à l’élection présidentielle de 2024.</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">À quoi joue le Président Macky Sall ? L’Etat du Sénégal s’est désisté de son pourvoi contre la décision de réhabiliter Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Le leader de l’ex-Pastef redevient donc éligible, selon ses avocats.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Rebondissement dans l’affaire Ousmane Sanko ! Alors qu’il a été définitivement écarté de la course à la présidentielle par le Conseil constitutionnel, les choses semblent se tourner à nouveau en sa faveur.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel, l’Etat du Sénégal s’est désisté de son pourvoi contre la décision de réhabiliter l’opposant politique dans le fichier électoral.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans une note datée du 8 mars et signée par l’agent judiciaire de l’État, il a été demandé au président de la première chambre administrative de la cour suprême de Dakar de prendre acte de la présente décision.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Me Juan Branco qui est l’un des avocats de l’opposant Sonko interprète la décision et écrit sur sa page Facebook : <strong><em>« la condamnation d’Ousmane Sonko par contumace est donc définitivement anéantie; la condamnation pour diffamation étant couverte par la loi d’amnistie, le casier judiciaire de M. Sonko redevient vierge; M. Sonko sera réinscrit sur les listes électorales à date de promulgation de la loi d’amnistie».</em></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>« Le juge a annulé la mesure de radiation qui avait été prise par l’Etat du Sénégal contre Ousmane Sonko et a ordonné sa réintégration dans le fichier électoral »</strong></em>, a indiqué Bamba Cissé, un autre avocat de Sonko à la sortie de la salle de délibération.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>« Cette décision qui vient de tomber est exécutoire. Même s’il y a possibilité de recours, ce recours n’est pas suspensif »,</strong></em> a relevé Abdoulaye Tall, lui aussi avocat de Sonko, appelant à remettre, au sortir de cette décision, la fiche de parrainage au mandataire de Sonko pour que celui-ci puisse entamer la collecte auprès du peuple sénégalais.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Selon ses avocats, Ousmane Sonko pourra donc se présenter à l’élection présidentielle de 2024.</span></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/definitivement-ecarte-suite-a-sa-condamnation-par-contumace-les-choses-semblent-tourner-a-nouveau-en-faveur-de-ousmane-sonko/" class="link">https://atlanticactu.com/definitivement-ecarte-sui...</a>