Défis sanitaires du futur : Le Sénégal, « fier de compter sur l’Institut Pasteur de Dakar », Ibrahima Sy, ministre Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a exprimé la fierté du Sénégal de ‘’pouvoir compter’’ sur l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), dans ses efforts visant à relever ‘’les défis sanitaires à venir’’. "APS"

" Nous sommes conscients que les défis sanitaires à venir, exigeront des réponses innovantes, une collaboration renforcée et un investissement accru dans la recherche et la gestion sanitaires. Le Sénégal est fier de pouvoir compter sur l’Institut Pasteur, pour accompagner cette dynamique ’’, a-t-il déclaré.



Le ministre prenait part à la cérémonie de lancement des activités marquant la célébration du centenaire de l’Institut Pasteur de Dakar.



Pour aider le Sénégal à faire face aux défis, a-t-il dit, il est attendu de l’IPD, le développement local de vaccins et de technologies de diagnostic, qui sont essentiels pour asseoir la souveraineté sanitaire du continent africain.



‘’ En célébrant ce centenaire, les autorités sénégalaises, à travers Son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier Ministre, Ousmane Sonko, s’engagent à bâtir un système de santé inclusif, résilient, équitable et contributif au recueil sanitaire universel ’’, a souligné Ibrahima Sy.



Cet anniversaire offre aussi l’occasion de réfléchir sur l’avenir et la contribution des scientifiques à la matérialisation du changement systémique prôné par le nouveau référentiel des politiques publiques, Vision Sénégal 2050.



‘’ Votre engagement est une preuve que la santé est un bien commun, qui transcende les frontières et que seule une solidarité mondiale permettra de relever les défis de notre époque ’’, a dit Ibrahima Sy.



Il a invité les chercheurs, les décideurs et autres professionnels de la santé, à ‘’ faire davantage preuve de solidarité, de générosité et d’ouverture, pour la création de réseaux collaboratifs ’’, afin de produire des savoirs qui contribuent à accélérer l’élimination des maladies.



Selon le spécialiste de la géographe de la santé, l’Institut Pasteur de Dakar continue de jouer un rôle crucial dans la recherche sur les maladies émergentes.



Il a cité à cet égard, ‘’ le développement de solutions vaccinales adaptées à notre contexte, la formation d’une nouvelle génération de chercheurs africains, la coopération scientifique internationale, la surveillance et la biologie ’’.



Le travail accompli par les valeureux patriotes et acteurs de développement, est une source ‘’ d’inspiration et d’espoir ’’, pour les générations à venir, a loué le ministre de la Santé.



Il a réitéré l’engagement du ministère de la Santé et de l’Action sociale, à soutenir toutes les initiatives qui contribuent à consolider les activités de l’Institut Pasteur de Dakar et à l’accompagner dans son ambition d’être un pôle d’excellence mondial.



