Dégâts causés par la houle : le Ministère de la Pêche se rend à Cayar et à Fass Boye

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 07:26 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Une délégation du Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, présidée par le Secrétaire générale Mactar Diallo, s’est rendue à Cayar et à Fass Boye, après le déchainement de la mer qui a occasionné des dégâts considérables, dans la nuit du dimanche à lundi.



La délégation comprenait le Directeur de la protection et de la surveillance des pêches, le Commandant Ndiaye, du Directeur des pêches maritimes, Mamadou Goudiaby et le Directeur adjoint de la Direction des Industries de Transformation de la Pêche, Alioune Diouf.



Accompagné du maire de Cayar, du Préfet, du Coordonnateur CLPA et des pêcheurs, le Secrétaire général du Ministère de la pêche a tenu à rassurer les populations touchées par les fortes houles : « Nous sommes venus à Cayar, sur instruction du ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Oumar Gueye constater l’ampleur des dégâts causés par les fortes houles et afin de mieux répondre à vos difficultés. Après constatation, les fortes houles ont causé des dommages au niveau des stations essence, des pirogues et des matériels de pêche.



Le Ministre Oumar Gueye témoigne sa solidarité aux impactés et souligne que le gouvernement, au plus haut niveau, sera toujours aux côtés des populations pour les soutenir et leur apporter tout le réconfort qu’il faut. »



Selon lui, c’est un problème environnemental qui touche le monde entier. « C’est un phénomène naturel dû aux changements climatiques.



Cela s’est passé à Cayar, à Joal, à Saint-Louis. Aujourd’hui, nous avons

constaté les dégâts et des propositions seront notées dans les tous prochains jours. » Après Cayar, le Ministère de la Pêche s’est ensuite rendu à Fass Boye pour constater les dégâts et apporter soutien aux impactés.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook