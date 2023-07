Dégâts de la pluie sur l’axe Labé-Dakar : La voie fermée à la circulation après une énorme faille La forte pluviométrie enregistrée dans la région de Labé n’est pas sans conséquence sur l’état des infrastructures routières. Celles-ci deviennent de plus en plus impraticables au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la saison des pluies. L’exemple le plus illustratif de cette situation est la route Labé-Sénégal.

Cet important axe routier est aujourd’hui affecté, au niveau du quartier Tata 2, de la commune urbaine de Labé, avec de larges failles consécutives à un glissement. Rendant la circulation risquée à cet endroit. Devant le danger, les autorités locales ont décidé de fermer la voie à tout trafic à ce niveau.



«Étant donné que c’est une route internationale, les ingénieurs ont aussitôt informé Conakry. Car, il faudra prendre des mesures conséquentes étant donné qu’il s’agit d’une énorme faille à cet endroit. On ne peut pas y faire un travail bricolé. Les autorités du pays, notamment le ministre des Travaux publics, sont déjà informées… C’est très dangereux parce que cet endroit constitue le point de jonction de plusieurs sillons de failles…», confie à Guinéenews Mamadou Aliou Laly Diallo, maire de la commune urbaine de Labé.



Aux dernières nouvelles, les autorités régionales, préfectorales et communales de Labé, accompagnées des cadres du service des travaux publics, se sont toutes transportées sur les lieux pour faire un constat de la situation.



En attendant une solution, le maire de Labé appelle à un respect strict des consignes de déviation. «Je demande aux populations de respecter la déviation parce que forcer le passage, serait très imprudent et risqué», avertit M. Diallo. Pour l’instant, les usagers sont obligés d’emprunter une déviation de fortune vers le secteur de l’aérodrome de Labé pour éviter la partie accidentée.



Guineenews.org



