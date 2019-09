Dégâts des eaux de pluie: Pout crie au secours et demande des ponts

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 19:15

La forte pluie qui s’abat sur l’étendue du territoire national, n’a pas épargné la ville de Pout. Plusieurs quartiers de cette localité, non loin de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass, ont été envahis par les eaux de pluie, causant d’énormes dégâts.



Ainsi, les populations restent d’avis que la quantité d’eau enregistrée dans cette ville, est énorme. Et depuis plusieurs décennies, il n’y a jamais eu de pluie d’une telle quantité. Conscient de la gravité des dégâts, ces populations déversent leur bile sur les travaux de l’Aéroport Blaise Diagne, qui seraient les raisons de cet envahissement des eaux.



« Le bruit de la pluie faisait même peur. L’eau installe beaucoup de bruit. Certains pensent que l’eau vient de l’Aéroport », décrit un habitant du quartier Darou Salam, Djiby Ba.



Face aux multiples risques encourus, ces populations demandent des ponts pour détourner l’eau afin d’éviter le pire à cette ville.











