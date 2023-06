Dégâts et conséquences des manifestations : Bilan de la situation de la crise à Sen’Eau à la journée du 2 juin 2023 Les manifestations ont occasionné des dégâts considérables pour le service de l’eau Sen’Eau. De nombreuses agressions ont été notées pour la journée du 02/06/23. Voici agence par agence, mais aussi par station, les dégâts et ses conséquences qui vont impacter les populations.…Même si les dégâts sont moins lourds de ceux du premier jour….





Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Manifestations



Station de Thieudeme



Nouvel acte de vandalisme et de vol vers 22 heures sur la partie logement : vol de tout le mobilier et des climatiseurs



Demande en cours auprès des autorités pour une surveillance accrue du site



Centre de Hann / siège de Sen’eau



Violents affrontements en soirée jusqu’à 1 h 30 le 03/06/23 tout autour du centre de Hann



Groupe de 13 gendarmes dans l’enceinte du siège : ils ont renforcé les forces de l’ordre

présentes à l’extérieur



Pas d’intrusion et de dégât pour SEN’EAU



Interpella􀆟on de 3 personnes



Renfort de force de l’ordre

Thiaroye : effectif



KMS 3 : effectif



PK 4 – AIBD : non effectif



Ngnith : non effectif



Activités Et Continuité De Service



Grand Dakar



• Poursuite des interventions sur le terrain quand la situa􀆟on le permet



En région



• Activité normale



AEP Dakar



Situation satisfaisante et en améliora􀆟on par rapport à la veille



Station de Thieudème



Remise en service sous 3 semaines à sa capacité maximale : mode manuel en attendant une réhabilita􀆟on complète sous 4 à 6 mois



Supports opérationnels :



Centre Relation Clientèle, VISIO Hann, Supervision Point B et laboratoire central : activité normale



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook