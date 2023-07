Dégradation du portefeuille des Sfd dans l’Umoa : La Bceao note un taux de dépréciation de 7,3% au 1er trimestre 2023

Selon la Bceao qui donne l’information, cette détérioration de la qualité du portefeuille de crédits des Sfd est liée à la hausse des crédits en souffrance dans un contexte de baisse de l’encours total des crédits. Toutefois, en glissement annuel, une amélioration du taux brut de dégradation du portefeuille est notée par rapport au niveau relevé en mars 2022 (8,5%).



«A fin mars 2023, 15 institutions de microfinance sont sous administration provisoire : 6 au Bénin, 1 au Burkina, 1 en Côte d’Ivoire, 1 au Mali, 3 au Niger, 1 au Sénégal et 2 au Togo. Le nombre de structures sous administration provisoire ressortait également à 15 le trimestre précédent. Un an plus tôt, il s’établissait à 12 », informe la Bceao. Au total, la dynamique positive d'évolution des indicateurs d’activités des Sfd se poursuit à l’instar des années précédentes. Toutefois, la maîtrise du risque de contrepartie demeure une nécessité pour consolider les acquis.

Adou FAYE

Le taux brut de dégradation du portefeuille des Sfd s’est déprécié en s’établissant à 7,3% en mars 2023 après 6,8% à fin décembre 2022, pour une norme maximale de 3,0%.Source : https://www.lejecos.com/Degradation-du-portefeuill...