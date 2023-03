La Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS), qui s’excuse auprès du public, explique les raison de ces désagréments, nous dit "Sud Quotidien".



« La Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS), opérateur de diffusion national, porte à la connaissance des autorités et du public, de la dégradation partielle ou l’absence de service depuis quelques jours sur une bonne partie du territoire national et impactant la qualité du service habituellement fourni.



Suite à cet incident lié à la retransmission sur la fibre optique et le satellite, TDSSA tient à rassurer que les dispositions urgentes sont déjà prises pour un prompt retour à la norme. TDS-SA s’excuse auprès du public, des éditeurs et des différents partenaires, pour ces incidents indépendants de sa volonté », lit-on dans un communiqué de la TDS.SA .