Déguerpis de Tobago et de Tivaoune Peul : Mame Boye Diao annonce la disponibilité des sites de recasement dans 2 et 3 mois Les déguerpis de la cité Tobago et de Tivaoune peul peuvent avoir le sourire. Le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao a annoncé que des sites de recasement seront bientôt affectés aux ayant-droits. « Pour la cité Tobago, nous sommes à 2 mois de la fin du processus. Un site a été identifié avec l’armée dans la zone de l’aéroport », a-t-il annoncé ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la Rfm. Dans la même veine, il a déclaré que « pour Tivaoune Peul, la situation est en partie réglée. Sur 60 parcelles, 40 ont été affectées. Il reste une situation résiduelle qui sera réglée dans 3 mois ».

