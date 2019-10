Déguerpis du parking du stade Léopold S. Senghor: Mécaniciens, laveurs de voitures...trouvent refuge sous le pont de la VDN 3 Quelques mois après l'opération de déguerpissement menée aux abords du parking du stade Léopold Sédar Senghor par Abdou Karim Fofana, ministre de l'Habitat, de l'Urnanisme et de l'Hygiène publique, les "victimes" n'ont pas tardé à trouver un site de reclassement. Composés de laveurs de voitures, de mécaniciens, de chauffeurs..., ces impactés se sont installés sous le pont de la VDN à hauteur du Rond-point 26.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

"Nous avons un réel problème au Sénégal. On veut tout le temps jouer à la victime, alors qu’on ne fait rien de normal. Il faut les faire partir sans pitié. Cet espace nous appartient tous, donc ce n’est pas normal qu’un groupe de gens fassent ce qu’ils veulent. "Lolou dafa wara djiekh thi deukk Bi" (Il faut que cela cesse)", dénonce un citoyen qui s'est confié à Leral sous le couvert de l'anonymat.



