Déguerpissement Rond-point Liberté 6, ce vendredi: aucune dérogation ne sera accordée Les opérations de déguerpissement au Rond-point Liberté 6 vont se faire aujourd'hui, comme prévu, dans le cadre de la réalisation du projet Bus rapide transit (Brt). C’est ce qu’a indiqué la responsable de l’opération, Khady Ndiaye Kébé sur la Rfm. « Aucun délai ne sera accordé et les personnes pas éligibles, ne seront pas indemnisées », a-t-elle martelé. Et de préciser, « pour être éligible, il fallait être sur place au moment du recensement ou justifier le paiement de patente ou autres taxes à la mairie pour l’occupation de l’espace. Ce qui ne sont pas dans ces cas, ne seront pas indemnisés ». Un site de recasement n'est pas prévu, non plus, comme le réclamaient les commerçants.

Vendredi 21 Février 2020



