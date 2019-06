Déguerpissement à Ouakam : les commerçants annoncent une plainte contre le maire L’opération de déguerpissement entreprise par la mairie de Ouakam au marché et dans les autres artères de la commune, ne passera pas comme lettre à la poste. Et pour cause, les commerçants annoncent qu’ils ne vont pas se laisser faire.

Plusieurs d’entre eux disent avoir perdu des millions dans cette opération, à cause de la brutalité des agents chargés de l’opération qui auraient endommagé une bonne partie de leurs marchandises.



Par ailleurs, ces commerçants et autres tabliers soutiennent payer des patentes et autres taxes à la mairie, qui n’a pas le droit, selon eux, de les déguerpir du jour au lendemain. Aussi, annoncent-ils une plainte contre la mairie.



Le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo qui s’est prononcé sur cette affaire, dimanche, a dit n’avoir encaissé aucune somme venant de ces commerçants et a dit toute sa détermination à mener l’opération à terme. Il soutient, par ailleurs, que plusieurs sommations ont été faites aux commerçants.

