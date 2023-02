Déguerpissement à la Salle de vente de Dakar :Plus 500 commerçants de Pack Lambaye au chômage «L’heure est grave pour tous les pensionnaires du Pack Lambaye de la salle des ventes de Dakar. Car nous avons été déguerpis et nous ne savons pas où aller. Or, nous sommes 500 personnes à s’activer sur cet espace et à entretenir des familles», a déclaré Ibra Fall Diop, délégué des commerçants de Pack lambaye dénonçant le déguerpissement de l’Avenue Lamine Guéye acté par les autorités préfectorales.

Et d’ajouter: «C’est pourquoi nous interpellons toutes les autorités étatiques, religieuses et coutumières pour les dire de nous venir en aide. Car, c’est notre seul gagne-pain ici et nous n’avons pas où aller car étant des responsables de famille».



Revenant sur la genèse de leur problème, le porte-parole des commerçants de Pack Lambaye d’expliquer qu’ils sont établis sur le TF 5467/Dk d’une superficie de 1352métres carrées, depuis l’incendie qui s’est produit l’année dernière le 07 Mars. «Les pensionnaires du Pack lambaye de la salle de vente située sur l’Avenue Lamine Gueye n’ont pas où aller.



Les pertes étaient estimées à plus d’un milliard. En termes d’assistance, c’était commune goutte d’eau dans la mer. Car l’État avait envoyé un Ministre qui nous avait donné 75 millions et la mairie de Dakar-Plateau 25 millions. Mais cela est insignifiant par rapport aux pertes qu’on ils ont subis » explique le délégué.



En un moment donné, les autorités s’étaient présentées sur les lieux pour les sommer de déguerpir. Mais, les commerçants les opposaient un niet catégorique car ne sachant pas où aller.



«Et comme nous exerçons le commerce légalement sur ce site depuis 50 ans. Nous, nous avons cru qu’il fallait d’abord mettre en place un projet, ainsi il serait plus loisible de les appeler pour les intégrer comme partie prenante au lieu de les jeter en pâture r. La sommation qu’on a reçue a été comme un coup de massue sur leurs têtes. Nous le déplorons. Nous demandons à l’État des sites de recasements», poursuit le responsable.

