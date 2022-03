Déguerpissement des marchands du garage Petersen

Les autorités poursuivent la libération des emprises au fur et à mesure que les travaux du Bus Rapide Transit (Brt) avancent.



Avant hier, les forces de l’ordre ont procédé au déguerpissement des occupants de la gare routière Petersen et des alentours, qui va abriter une gare : le terminus du Brt.



Ainsi, mentionne "L'As", les marchands, les automobilistes, les mécaniciens et autres restauratrices, ont quitté les lieux pour permettre à l’entreprise en charge des travaux, de démarrer.