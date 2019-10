Déguerpissement des populations des sites Ngalèlle et Bango: Pastef/St Louis demande leur indemnisation Des populations installées sur le titre foncier 114 à Ngallèle et Bango, à Saint-Louis, vont être déguerpies. Une situation que dénonce le parti Pastef à Saint-Louis, qui pointe un doigt accusateur sur le maire Mansour Faye.

Leur porte-parole qui s’est exprimé sur la RFM, estime que « la municipalité n’a rien fait quand ils s’installaient. Tout au contraire, ils ont pu profiter d’adduction d’eau et d’électricité. Donc, ils ne peuvent pas être déguerpis comme cela, il faut au moins qu’ils soient indemnisés ».



Et d’ajouter, « ils ont investi tout ce qu’ils avaient pour se construire des maisons. Ils ne peuvent pas être déguerpis comme cela ».

