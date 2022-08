Déjà un an que nous quittait Serigne Mansour Sall, 1er Khalife de Serigne Abass Sall,

Le Khalife de feu Abass Sall, Mouhamadou Mansour Sall a été rappelé à Dieu le 7 Mouharam 1443, coïncidant au lundi 16 août 2021.



Donc, cela fera bientôt une année que Cheikh Mouhamadou Mansour Sall, 1er Khalife de Cheikhna Abbas Sall," Homme de Dieu, Exégèse, Philosophe, Soufi accompli", nous a quittés. "Cheikh Mouhamadou Mansour Sall est un Waliwoulah béni d'Allah Soubhana Watala, vos prières sont sollicitées à l'endroit d'un homme dont la vie a été offerte à Dieu Tout puissant", lit-on.



Cet homme n'a vécu que par la Charia, le Coran et la Prière, loin des clichés de ce bas monde, il n'a jamais versé dans les mondanités, et a semé les graines de la seule croyance en Dieu à tous ceux qui l'ont approché. Prières et Pensées pieuses à son endroit.

