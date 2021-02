Délit d’infanticide: Ndiaté Diamé et sa mère Amy Collé Gaye attraites à la barre

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021

Ndiaté Diamé et sa mère Amy Collé Gaye ont été attraites à la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Dakar.



Résidentes à Diamniadio, elles répondaient respectivement des crimes d’infanticide, d’homicide volontaire et d’inhumation sans aucune autorisation administrative.



Elles seront fixées sur leur sort le 02 mars prochain.

