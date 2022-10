Délivrance de la carte d’égalité des chances : L’enclavement et les problèmes d’état civil cités parmi les contraintes Des lenteurs sont constatées dans l’obtention de la carte d’égalité des chances notamment chez les ayants-droits habitant dans des zones reculées. Le Directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées l’a révélé dans la capitale du Fouladou ce 17 octobre, au cours d’un atelier régional de mise à niveau des agents des services déconcentrés de l’action sociale sur le nouveau système d’information et de gestion de la carte d’égalité des chances.

«À ce jour, le ministère de la Santé et de l’action sociale a produit 69.447 cartes d’égalité des chances». Soit «un taux de production de près de 70% sur une cible de 100.000 cartes à l’horizon 2022», a fait savoir Mamadou Lamine Faty.



Avant de préciser : «les principales contraintes à la production des cartes sont liées à la faible capacité du Système d’information et de gestion (Sig), l’insuffisance du budget alloué au Programme, la faiblesse des ressources humaines et logistiques des services de l’action sociale, l’application partielle des textes de la loi d’orientation sociale et les problèmes d’accès à l’état civil des personnes handicapées».





S’y ajoute l’enclavement qui ne facilite pas à certains endroits l’enregistrement des personnes handicapées à l’état-civil. Pour inverser cette tendance, des stratégies sont en train d’être mises en œuvre pour sensibiliser les communautés et les élus.



Mais aussi, organiser des audiences foraines, afin de faciliter aux PH l’obtention de la pièce d’état-civil. M. Faty de profiter en plaidant par la même occasion pour que les agents du service de l’action sociale impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, soient renforcés en matériel informatique et en moyens logistiques, afin de leur faciliter l’accès aux zones reculées

