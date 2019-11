Délivrance des PV d’accidents : le ministre de la Justice déplore les lenteurs notées Le ministre de la Justice réclame plus de diligence dans la délivrance des procès verbaux d’accidents. Selon Me Malick Sall, « il faut simplifier les procédures dans la délivrance des procès verbaux d’accidents pour permettre aux accidentés de se prendre en charge plus rapidement ». Toutefois, le Garde des sceaux qui s’exprimait sur la RFM, en marge d’un atelier sur la sécurité routière, a appelé à plus de tolérance sur les routes déplorant le nombre trop élevé de victimes de la circulation estimé à à près de 600 morts chaque année au Sénégal.

