Délocalisation de l’hôpital Le Dantec: L’Association Cancer du sein Sénégal demande le report du déménagement

Les circonstances dans lesquelles s’opère la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec n’agréent pas l’Association Cancer du Sein Sénégal (Acss) qui souhaite ainsi le report de la délocalisation. Dans une lettre adressée au président de la République, la présidente de l’Acss, Diarra Guèye Kébé et ses camarades se montrent réellement attristées, déboussolées et dans l’incertitude totale quant à la prise en charge correcte des malades en traitement contre le cancer, mais aussi pour tous les futurs cas qui ne vont pas manquer, au vu des tendances actuelles. «Chaque jour, malheureusement, il y a de nouveaux cas qui se rajoutent aux anciens. Qui sera le prochain ? Nul ne saurait le dire ! Mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que dans chaque famille, il y a au moins un cas en latence», affirme Mme Kébé, relate L'As.



Elle se désole du fait que dans le cadre de la vente d’une partie de l’hôpital Le Dantec et de la réfection de l’établissement sanitaire, aucune priorité n’ait été accordée aux malades. « Il semblerait que sous peu, les malades ne seront plus pris en charge dans cet hôpital mythique, pour cause de fermeture», indique-t-elle tout en se préoccupant de certaines questions comme le devenir des enfants malades. «Et si des patients développaient des métastases pour cause de lenteur dans la procédure de leur prise en charge, que se passerait-il ? Tout retard dans le traitement risque d’être mortel parce que la maladie, elle, n’attend pas. Quelles seront les conséquences de cette fermeture sur le plan sanitaire ? Cette question a-t-elle été traitée avant la prise d’une décision aussi importante que celle de la fermeture totale d’un hôpital de référence ? Qu’en est-il du centre d’oncologie de Diamniadio dont la première pierre a été posée en octobre 2021 et dont les travaux n’ont toujours pas encore démarré ?» s’interroge Diarra Guèye Kébé.



A l’en croire, l’Acss a perdu plusieurs membres pour différentes raisons. «Il s’agit entre autres de la lenteur dans la prise en charge du traitement, de la lenteur dans la prise en charge du diagnostic d’anapathologie par faute d’un bon plateau», affirme-t-elle. Les structures choisies pour abriter les services de le Dantec Dans un communiqué qu’il a rendu public hier, le ministère de la Santé a dévoilé le plan de redéploiement des services et du personnel de l’hôpital Aristide Le Dantec. Les hôpitaux et centres de santé suivants identifiés pour abriter les différents services sont Dalal Jamm, Fann, Idrissa Pouye, Roi Baudoin, hôpital militaire de Ouakam (HMO), hôpital d’enfant de Diamniadio, Institut d’Hygiène Sociale (IHS), hôpital de Pikine (Camp Thiaroye), Abass Ndao, Ahmadoul Khadim de Touba, Centre de santé de Ngor, Les Maristes, Yeumbeul, Colobane, Nabil Choucair, Baye Talla DIOP (ex Dominique de Pikine), Sicap Mbao, Keur Massar, PMI de Médina et le Hangar des pèlerins. D’après le ministère, ce schéma de redéploiement vise à assurer la continuité des services par une prise en charge correcte des patients, et la poursuite de l’enseignement, de l’encadrement des étudiants et des projets de recherche. «L’exécution du plan de déménagement a démarré depuis le 02 août 2022 et se poursuivra jusqu’au 15 août 2022»