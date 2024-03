Demain vendredi, dernier jour de campagne : La décision du CNRA sur la diffusion du dernier passage des candidats à la RTS

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel indique dans son communiqué, la décision fixant le nombre, la durée, les horaires, ainsi que les modalités de réalisation de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats à l’élection présidentielle diffusée par la Radio Télévision sénégalaise (RTS) :



Exceptionnellement, l’émission du dernier jour de campagne électorale (celle du vendredi 22 mars 2024), sera diffusée en une seule tranche à partir de 22 heures ;



Le jour de la clôture de la campagne électorale (le vendredi 22 mars 2024), les candidats ont jusqu'à 20 heures, au plus tard, pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS.



Le CNRA rappelle également que la veille et le jour de l’élection (le samedi 23 et le dimanche 24 mars 2024), aucun élément de propagande ne peut être diffusé dans les médias.