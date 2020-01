Demande de liberté provisoire de Guy Marius Sagna: La Chambre d’accusation se prononce la semaine prochaine

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 12:18

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel examine mardi prochain la demande de mise en liberté provisoire l’activiste Guy Marius Sagna et ses deux camarades. Ils avaient saisi cette juridiction après le refus du Doyen des juges d’instruction et du procureur de la République.

Pour rappel, ils avaient été arrêtés le 29 novembre dernier avec d'autres camarades, lors d'une manifestation interdite devant le Palais présidentiel contre la hausse du prix de l'électricité. Certains de leurs co-prévenus dont le Pr Babacar Diop ont bénéficié d'une liberté provisoire.



