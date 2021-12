Demande de pension au Fnr : Les précisions du ministère des Finances

La Direction des pensions de la Direction générale du Budget du Ministère des Finances et du Budget porte à la connaissance des bénéficiaires de pensions relevant du Fonds national de Retraites (Fnr) et de leurs ayants-cause que les dossiers de demande de pension de réversion des veuves et orphelins domiciliés dans les régions autres que celle de Dakar, les réclamations et les demandes de toute nature sont désormais déposés auprès du Contrôle régional des finances (Crf) territorialement compétent ou à travers l’adresse de messagerie suivante : depotspensions@minfinances.sn.



«Les actes de décès des pensionnés doivent également être déposés, dans les plus brefs délais, à la Direction des Pensions ou au Contrôle régional des finances territorialement compétent afin d’alléger la procédure de réversion », renseigne le ministère des Finances et du Budget dans un communiqué de presse.



La Direction des Pensions dit rester à l’entière disposition des bénéficiaires pour toute information complémentaire liée à l’application de ces mesures et est joignable au 33 860 41 38 et au 33 825 73 31.

Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/Demande-de-pension-au-Fnr-...