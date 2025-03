Démantèlement d'un réseau de faux certificats d'accouchement à Dakar

Les éléments de la Brigade de gendarmerie de la zone franche de Dakar ont démantelé un réseau spécialisé dans la délivrance de faux certificats d'accouchement.



L'Observateur, repris par Seneweb, souffle que l'enquête a débuté en janvier après des informations anonymes faisant état de fausses déclarations de naissance délivrées par des agents de certaines mairies, notamment celle de Mbao.



Dans un premier temps, avance la même source, des agents de l’hôpital de Fass Mbao ont été convoqués, mais ont nié toute implication. Cependant, un renseignement clé est venu accélérer l'enquête, embraye le journal : une femme s’est présentée à l’hôpital de Fass Mbao avec un enfant d’environ un an, pour obtenir un certificat d'accouchement, bien qu'elle n'y ait pas droit.



Arrêtée à la suite d'une dénonciation du personnel de l'hôpital, la suspecte sera conduite à la gendarmerie où elle ne tardera pas à balancer le nom d'un agent de la mairie de Mbao. Cueilli à son tour, le mis en cause cite sa collègue en poste à Keur Mbaye Fall.



D'après les premiers éléments de l'enquête, cette dernière vendait des faux certificats d'accouchement à 10 000 FCFA. Selon le mode opératoire détaillé par L'Observateur, le réseau facilitait également l’obtention de déclarations de naissance et de jugements supplétifs auprès des tribunaux.



Les mis en cause, au nombre de trois, seront déférés au parquet de Dakar pour faux et usage de faux au terme de leur garde à vue, souligne le quotidien du Groupe futurs médias.