Démantèlement d’un vaste réseau de trafiquants à Saint-Louis : Le cerveau en cavale, sa nièce arrêtée

A Saint Louis, les éléments commissariat de police de l’île ont réussi une bonne opération en démantelant un vaste réseau de trafiquants de drogue. Les policiers ont appréhendé quatre membres d’un gang en possession de 2,5 kg de chanvre indien. Mais le cerveau, M. Sow, a réussi à se fondre dans la nature grâce à la complicité de sa nièce, élève en classe de 3ème, qui a été arrêtée

Il y a quelques jours, la police de l’île de Saint-Louis a reçu une information faisant état d’un vaste réseau de trafiquants de drogue. C’est ainsi que les limiers ont tendu un guet-apens aux dealers qui étaient dans les villages de Savoigne et de Ndialakhar, détaille L'As.



Leur plan a très bien fonctionné, grâce à un policier en civil qui a infiltré le gang en simulant une commande. Ne se doutant de rien, un des lieutenants du cerveau, M. Sow, a débarqué sur les lieux du rendez-vous pour livrer la drogue. Mal lui en a pris. En effet, A. Sow qui avait en sa possession 2 kg de drogue a été interpellé dès son arrivée. Cuisiné, il livre rapidement l’identité de son «patron».



Grâce à leur ténacité et leur professionnalisme, les policiers de l’île ont fait tomber également trois membres du réseau. En effet, O. Sow, se disant vigile, Y. Ba, jardinier de son état, et O. Ka, apprenti chauffeur sont tombés en possession de 500 grammes de chanvre indien. Seulement, les policiers qui ont saisi 2,5 kg du produit prohibé ne sont pas parvenus à mettre la main sur le cerveau de la bande, M. Sow, en cavale grâce à sa nièce. Au terme de l’enquête, les quatre dealers ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. A. Sow,



O. Sow, Y. Ba et O. Ka sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien

Élève en classe de 3e, B. Ka est arrêtée pour recel de malfaiteur par les éléments du commissariat de l’île de Saint-Louis. Dans leur souci de cerner le cerveau de cette entreprise délictuelle, les éléments de la brigade de recherches ont effectué une descente inopinée au domicile de M. Sow. A défaut d’y trouver le maître des lieux, les policiers ont décidé de l’attendre. Mais la nièce du dealer, très futée, a fait avorter le plan de la police en signalant par téléphone la présence policière à son oncle dealer. Ainsi, le fugitif M. Sow a été sauvé d’une arrestation par sa nièce qui a été arrêtée à sa place. Il est en ce moment activement recherché par les éléments du commissariat de l’île