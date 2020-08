Démantèlement d’une fabrique de produits chimiques à Mermoz

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

La gendarmerie a découvert au niveau du quartier Mermoz, à quelques mètres du domicile du défunt Cheikh Béthio Thioune, une fabrique clandestine de produits chimiques, rapporte L'Observateur. Un important stock de produits chimiques, dont le xylophène et l’acide sulfurique “H2SO4”, a été saisi et trois personnes arrêtées. Placés en garde à vue, les mis en cause ont été déférés le 14 août dernier.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos