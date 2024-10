Démarche pour un ralliement : Pastef Keur Maba Diakhou ferme la porte à toute alliance avec le maire La section communale de Pastef à Keur Maba Diakhou, a décidé de clarifier sa position vis-à-vis du maire, en prévision des législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dans un communiqué, elle affirme avoir été informée d’une série de démarches entreprises par un groupe de leaders du parti au niveau départemental, pour rallier le maire à la cause de Pastef.

Selon leur communiqué, le maire aurait récemment contacté M. Omar Cissé, le coordonnateur communal, pour exprimer son intention de soutenir Pastef, sans condition, lors des prochaines élections.



Cependant, il aurait précisé qu’il n’est pas membre du parti et qu’il envisage plutôt une alliance politique à travers un mouvement qu’il souhaite créer. Le maire aurait également proposé la participation des membres de Pastef à une conférence de presse à venir.



Après concertation, la section communale a opté pour une position ferme : aucune alliance ne sera conclue avec le maire, et toute tentative de conciliation entre Pastef et ce dernier, sera catégoriquement rejetée. De plus, la section affirme qu’elle ne participera à aucun événement initié par le maire, qu’il s’agisse d’un point de presse ou d’une assemblée générale.



Enfin, dans un ton sans ambiguïté, Pastef Keur Maba Diakhou a dénoncé la « versatilité politique » du maire, déclarant que cette attitude ne permet pas d’établir une alliance fondée sur la sincérité et la confiance.



