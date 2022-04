Démarches à la Médina : L’Apr négocie le retrait des listes parallèles La coordination communale de L'Apr Médina dit «saluer avec enthousiasme les retrouvailles entre les deux protagonistes majeurs des dernières élections territoriales dans la commune, en l'occurrence le maire Bamba Fall et le candidat de Benno Cheikh Bâ».

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Avril 2022 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

L’Apr Médina estime que cette démarche participe à réunir les forces vives de la commune pour la victoire du camp présidentiel aux prochaines élections législatives.



Dans un communiqué lu par Tribune, la coordination communale souhaite que l'acte posé par le maire, par le dépôt de ses listes de parrainage, constitue un pas décisif pour son retour dans la coalition Bby qui doit retrouver et consolider son unité autour des responsables leaders reconnus de la commune, afin de reconstruire la dynamique unitaire nécessaire à la reconquête de Dakar.



«À cette fin, l'Apr appelle tous les leaders, notamment Awa Marie Cole Seck, Maïmouna Ndoye Seck, Pape Abdoulaye Seck et tous les porteurs de listes parallèles, à remobiliser leurs bases pour leur réintégration dans Bby, afin de renforcer la nouvelle dynamique souhaitée qui passe certes par une restructuration de Bby Médina qui s'impose à tous, conformément à l'esprit de la lettre circulaire de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et aux orientations qu'il a données à toutes les composantes de la coalition Benno bokk yakaar», indique le parti présidentiel.



Du reste, la coordination communale de l'Apr Médina se réjouit de la rencontre de Bby du département de Dakar autour du Président Macky Sall, tenue mardi 19 avril 2022 au Palais de la République, marquée notamment par une contribution importante et des engagements forts des différentes composantes de la famille présidentielle à la Médina.



«Au-delà, l'ensemble des parrainagesremis au Délégué régional par notre commune, place la Médina à quelques centaines de signatures de l'objectif de 17.000 parrains assigné à la commune de Médina. La coordination communale de l'Apr appelle toutes les associations et organisations membres de la mouvance présidentielle à se mobiliser pour contribuer massivement à la collecte des parrainages et exhorte les partis politiques à donner l'exemple dans cette opération», poursuit l’Apr.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook