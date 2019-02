Démarrage de la campagne à Rufisque : Les responsables de la coalition Bby du département marchent vers la victoire de leur candidat au premier tour

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 13:08

La campagne présidentielle a très bien débuté dans le département de Rufisque pour les militants de Bby. Une journée bien mouvementée dans le seul cadre de réélire le candidat Macky Sall au premier tour au soir du 24 février.



Le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar le ministre Oumar Gueye, s’est rendu à Rufisque Ouest où le Président du Conseil départemental Monsieur Souleymane Ndoye a organisé une marche pour sensibiliser la population à s’unir comme un seul homme pour donner un second mandat à Macky Sall.



Cette marche a vu la présence de Monsieur Alioune Mar maire de la ville de Rufisque Ouest, de Monsieur Badara Mamaya Séne de l’Arc, de Madame le Ministre Arame Ndoye, de l’Honorable député Adama Kadam, de Mamadou Diop Thioune membre du Haut Conseil des Collectectivités Territoriales ainsi que d’autres responsables et militants.



On a aussi noté la présence d’une jeunesse très engagée, qui dès aujourd'hui va commencer la campagne de proximité pour prêcher la bonne parole à savoir la réélection de leur candidat au premier tour.



Ceci ne sera pas difficile selon le ministre Oumar Gueye : « de par son bilan élogieux, le renouvellement de la confiance des populations au candidat Macky Sall ne sera pas épineux. Depuis notre indépendance ce que le Président Macky Sall a réalisé dans tous les secteurs, aucun président ne l’avait réussi. Donc avec cette unité qui règne actuellement dans le département, le travail sera très facile. Je demande à ceux qui n’ont pas encore récupérer leur carte d’électeur de le faire pour que le soir du 24 février le département de Rufisque puisse réélire le candidat Macky Sall avec un taux de plus de 70 %. »



Après Rufisque Ouest le ministre Oumar Gueye s’est rendu au CNFA (Centre National de Formation et d’Action) de Rufisque où le député Seydou Diouf du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (PPC) a mobilisè fortement la jeunesse pour les sensibiliser à effectuer une campagne de proximité c’est-à-dire faire le tour des maisons.



La commune de Bargny aussi n’a pas été en reste sur cette ouverture de campagne. Une forte mobilisation au centre culturel de la commune pour accueillir le ministre Oumar Gueye et sa délégation. Ce fut le lancement du mouvement « Jappo Yerem Askan Bi » de Dame Diop qui s’est engagé à travers ce mouvement à réélire le candidat de l’APR.



Pour terminer la journée le coordonnateur de Benno Bokk Yakkar du département de Rufisque a assisté à un grand meeting au niveau de Ndiakhirate. Accueilli par une foule immense, le ministre Oumar Gueye a été félicité pour les nombreuses réalisations qu’il a effectuées dans tous les départements ministériels qu’il a eu a occupé depuis 2012 mais aussi le fait qu’il leur a apporté un soutien pour l’éclairage public.







