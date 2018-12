Démarrage de la campagne de commercialisation ce lundi

La campagne de commercialisation de l’arachide démarre aujourd’hui. Paysans et exportateurs sont à pied d’œuvre, depuis ce matin. Une occasion pour ces derniers de saluer les mesures prises par le gouvernement sur le prix du kilogramme d’arachide fixé à 210 F Cfa.



Le Collectif des producteurs et exportateurs de graines d’arachide a cependant suggéré, concernant la taxe à l’exploitation, que l’Etat du Sénégal la supprime en lieu et place des simples suspensions périodiques.



Habib Thiam du Collectif des producteurs et exportateurs de graines d’arachide explique, au micro de Zik-Fm :«On pourra aller dans une campagne apaisée, une campagne de commercialisation très rapide aussi. Il faut le noter, la demande, elle est là, les graines sont là et la production aussi est là. Je pense que tout le monde doit s’activer dans ce domaine pour pouvoir offrir une bonne campagne de commercialisation aux paysans et aux producteurs.»



Sur la question de la suspension de la taxe à l’exportation, Habib Thiam considère qu’ils «seraient beaucoup plus satisfaits, si l’Etat nous édifiait plus sur la durée de la suspension».



Seneweb

