Démarrage des travaux de l’hôpital Aristide le Dantec en septembre

Le chef de l’Etat veut le démarrage des travaux de l’hôpital Aristide le Dantec. A la suite de la communication du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur le projet de reconstruction du Centre hospitalier national Aristide le Dantec, le Président Macky Sall a demandé l’accélération de l’exécution du projet de reconstruction du Centre hospitalier national Aristide Le Dantec, renseigne L'As.



A ce propos, il a instruit le ministre de la Santé et de l’Action sociale et ses collègues en charge des Finances et de l’Économie, tutelles du Fonsis, d’engager toutes les diligences requises pour le lancement des travaux, au plus tard en début septembre 2022.