Démarrage satisfaisant des épreuves du BFEM à Thiès (Académie)

Les autorités académiques de Thiès ont salué, lundi, le démarrage jugé “satisfaisant” des épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) dans la région, où plus de 33.000 candidats étaient attendus dans les centres.



“Au terme de cette tournée de supervision, nous avons une note de satisfaction par rapport à la présence effective des candidats et des correcteurs”, a dit Khady Sow Diop, secrétaire générale de l’Inspection d’Académie de Thiès.



S’adressant à des journalistes au terme d’une visite de centres d’examen, dirigée par l’inspecteur d’académie El Hadji Mamadou Diouf, elle a salué aussi une reprographie “de qualité” et des “centres propres”.



“Aucun cas de fraude n’a été noté”, s’est-elle félicitée, preuve que la mesure d’interdiction du port de téléphone portable et appareils assimilés, a été bien entendue par les candidats, les parents et les surveillants.



“Les retours qui nous sont parvenus des centres (d’examen) quant à la sérénité dans laquelle se déroulent les examens du Bfem, sont également satisfaisants”, a dit Mme Diop.



L’académie de Thiès compte 33.799 candidats, dont 59,22% de filles répartis dans 161 centres, pour 193 jurys.



Dans l’option franco-arabe, il y a 427 candidats pour 15 centres, avec 68,17% de filles.



Au centre Idrissa Diop, 19 candidats non-voyants passent l’examen du Bfem.



