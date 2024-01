Dématérialisation des procédures douanières : Au déclic, la vision pragmatique de Mamadou Moustapha Bâ, Le Témoin-Aujourd’hui la dématérialisation, considérée à l’époque comme un serpent de mer, est devenue une réalité. Ce grâce à la vision pragmatique du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, que le nouveau directeur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye, a traduite en actes

Dès sa nomination à la tête des soldats de l’économie en 2009, Mouhamadou Makhtar Cissé, actuel ministre d’Etat directeur de cabinet du président de la République, avait tenté de faire bouger les lignes en inscrivant l’administration des douanes dans l’ère du numérique.



Pour y parvenir, il avait initié un projet de dématérialisation des documents justificatifs et informations dont ont besoin les services des Douanes dans le processus de dédouanement et d’enlèvement de marchandises. Un processus qui visait à supprimer voire réduire l’utilisation du papier pour le remplacer par le numérique. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.

Justement, le patron des gabelous a présidé mardi la journée d’évaluation de la dématérialisation des procédures douanières suivie du lancement de ce processus avec les différents acteurs du secteur de l’exportation et de l’importation ainsi que ceux du commerce intérieur à savoir les transitaires, les commerçants, les commissionnaires en douane, les transporteurs, les assureurs, les entrepositaires, les manutentionnaires etc

L’intégration des technologies de l’information et de la communication (Tic) dans un service public aussi stratégique que la Douane vient assurément à son heure ! Ce que le directeur général des douanes Dr Mbaye Ndiaye a bien compris en annonçant la couleur d’une révolution numérique dans sa feuille de route de prise de fonction.



Lui qui se déclarait conscient des enjeux de l’heure et des grands défis à relever qui ne pouvaient se faire sans l’innovation et la dématérialisation des procédures douanières pour la mobilisation optimale des recettes et la simplification des formalités de dédouanement et d’enlèvement des marchandises



Désormais, il suffit pour les transitaires, commerçants, commissionnaires en douane, investisseurs et autres opérateurs économiques d’expédier en version numérique leurs documents de transport, connaissements, manifestes de transport, factures, bons de commande et autres pièces exigées pour que tout soit traité dans l’efficacité et la rapidité, c’est-à-dire en un temps record, par les services des douanes.



Sous le coaching technique du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, le directeur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye, est déjà dans les starting-blocks d’une course 2024 aux recettes compte tenu des grands projets de l’Etat aussi bien dans le domaine social (stabilisation des prix des denrées alimentaires) que sur le plan strictement économique et sécuritaire



