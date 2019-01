Demba Bâ : « Personne n’a accompli sa mission en équipe nationale » IGFM-(Dakar) Dans une interview accordée à "Record", Demba Bâ qui vient de s’engager à Basaksehir (D1 Turquie), est revenu sur la situation de l’équipe nationale de football du Sénégal ainsi que les CAF Awards qui ont vu Aliou Cissé et Sadio Mané perdre devant Hervé Renard et Mohamed Salah.





Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Janvier 2019 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

« Personne n’a accompli sa mission au sein de l’équipe nationale du Sénégal. Si quelqu’un l’avait fait, le Sénégal se retrouverait avec un titre. Nous n’avons rien gagné. Ce n’est pas Demba Bâ qui n’a pas fait ce qu’il devrait faire pour l’équipe nationale », a-t-il indiqué. « Jetez un œil sur le palmarès du Sénégal pour vous rendre compte de ce que je dis. Il y a des générations qui auraient dû gagner des trophées, c’est clair », a-t-il ajouté, relevant que c’est toujours les mêmes qui gagnent : « le Cameroun, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Nigéria… »



Sadio sacré un jour



« J’étais à Dakar lorsqu’on a décerné le Ballon d’Or africain. C’est dommage pour notre Sadio. On l’aime beaucoup. C’est mon petit à moi, il a des qualités incroyables. C’est à l’image de Eden Hazard et de Neymar aujourd’hui. Là, il faut reconnaître que Sadio Mané est au top de sa carrière et de sa forme.



Comme je le dis souvent, il n’a pas à baisser les bras. Il faut qu’il continue sur la même lancée parce que, personnellement, je suis convaincu qu’il y aura au moins un pour lui. Il a le talent qu’il faut et moi je l’ai toujours dit depuis des années. Il a beaucoup de qualités et s’il continue comme ça, il y arrivera. »



Hervé Renard devant Cissé, difficile de comparer



« Je ne sais pas. Franchement, je n’ai pas regardé Hervé Renard sur l’ensemble de l’année. Il sera très difficile pour moi de vous dire ce qui a manqué à Aliou Cissé. Je ne peux pas me prononcer. Je sais qu’Aliou Cissé a qualifié le Sénégal au Mondial, il est sorti de la Coupe du monde 2018 au premier tour et son équipe a terminé l’année à la première place du classement FIFA des pays africains.



Mais, comme je le dis, pour comparer, il faut avoir tous les éléments. Et, dans ce cas, je ne peux pas parce que je ne sais pas exactement ce que Renard a accompli sur l’année avec le Maroc. Je ne peux pas dire qu’un tel mérite et que l’autre ne le mérite pas. »













IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos