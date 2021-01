Demba Boubacar tombe en Italie: Il faisait chanter sa victime en menaçant de publier ses photos intimes A Montegrotto Terme, les policiers ont arrêté le 9 janvier un Sénégalais de 28 ans. Demba Boubacar, sans abri, accusé d'extorsion et d'actes de persécution, alors qu’un Hondurien de 26 ans, résidant à Padoue, a, lui, été pris pour complicité d'extorsion et possession injustifiée d'armes.

Leur victime est une employée de 47 ans de Padoue, vivant dans la ville. Les jours précédents, la femme avait porté plainte contre le Sénégalais avec qui elle s’était rencontrée l'année dernière sur un réseau social et qui la faisait chanter, en menaçant de publier ses photos intimes.



La femme, lasse de passer à la caisse, avait fini par changer de numéro de téléphone pour éviter d'être davantage persécutée. Mais le Sénégalais n’a pas arrêté de la rechercher en se mettant en contact, via la plateforme «Instagram », avec sa fille mineure.



La femme, effrayée par l'implication de sa fille, a appelé le Sénégalais qui lui file des explications tirées par les cheveux. Il lui dit que des gens avaient pris possession de son téléphone et exigé la somme de 4500 euros, sinon ils publieraient des photos intimes d’elle sur le «chat» de travail.



Apeurée, la victime a accepté de lui donner 3 000 euros en échange de la fin définitive des contacts avec elle et sa fille. Elle lui a donné rendez-vous, samedi à 11heures, en prenant le soin d’aller conter sa mésaventure aux limiers. Le jour dit, les limiers tendent au Sénégalais une souricière.



A l'heure convenue, le Sénégalais est arrivé en compagnie de son ami hondurien. Après avoir récupéré l'argent, il s'apprêtait à partir avec son compagnon, dans la voiture de ce dernier, quand les agents qui avaient surveillé toutes les phases précédentes, leur sont tombés dessus.



La fouille, menée sur les deux sujets, a permis de retrouver la somme d'argent qui venait d'être reçue et un grand couteau de cuisine. Tout l'argent a été récupéré et rendu à la victime, tandis que trois téléphones portables ont été saisis pour une analyse technique ultérieure, à l'appui de l'enquête.









