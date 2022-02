Demba Diop dit Diop Sy, nouveau Maire de Tivaouane: «Le destin de Tivaouane réside dans une symbiose entre le spirituel et le temporel»

« Toutes les forces vives de Tivaouane seront associées à notre gestion, à travers un conseil consultatif communal. Je me suis d’ailleurs toujours engagé dans cette voie, en y récoltant un pseudonyme qui est une consécration au vrai sens du terme, je veux dire Diop Sy.



En me surnommant ainsi, Serigne Mansour Sy Borom Daradji avait voulu m’élever à un grade d’un talibé modèle, au service de sa communauté, et Al Amine y rajoutant Aidara, voulait que je demeure parmi ces soldats qui participent à la construction de la cité de Maodo ».



Tel est le premier message de Demba Diop dit Diop Sy, après son installation à la tête de la commune de Tivaouane. Il a donné ses assurances quant à la réalisation du programme proposé aux populations de la cité religieuse pendant la campagne électorale, rapporte "L'As".



Pour lui, le destin de Tivaouane réside dans une véritable symbiose entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, mais aussi l’engagement de tous ses fils et talibés. Il s’agira dès lors, à ses yeux, de combler le retard dont la commune est victime, pour la hisser aux rangs des grandes villes du monde.



« Je militerai pour une très grande proximité des services de la municipalité sur le terrain et continuerai en ma qualité de député, à faire entendre la voix de la ville sainte », a-t-il promis, avant de rendre hommage à son prédécesseur Mamadou Diagne Sy Mbengue, pour le temps qu’il a consacré à la commune de Tivaouane, avec un investissement qui, selon lui, « mérite respect et considération ».