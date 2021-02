Demba Ka écope de 2 ans de prison

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021

Demba Kâ, un récidiviste, passera les prochains 24 mois à la citadelle du silence pour avoir commis un vol avec violence dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier. Alors que les gens fêtaient la saint Sylvestre, Demba Kâ et son acolyte avaient concocté un plan pour se faire beaucoup d’argent en dépouillant les fêtards.



Ils se sont postés vers l’entrée de Saly sur une voie calme. Armés de machettes, ils avaient intercepté Moussa Sène au physique de lutteur. Les deux malfaiteurs lui arrachent sa moto. Mais la victime ne s’est pas laissé faire malgré le coup de machette qu’il a reçu de Demba Ka à la tête.



Le compagnon du mis en cause s’empare de la moto et accélère. Mais il ne verra plus son acolyte qu’il attendait plus loin. Puisque Demba Ka a été rattrapé par Moussa Sène après 400 mètres de course. Ce dernier conduit de force son agresseur, muni de son arme tacheté de sang, au Commissariat Urbain de Saly.



Devant la barre du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour hier, Demba Ka nie l’existence de son acolyte qui a emporté la moto. Toutefois, il n’a pas su répondre aux questions du Procureur sur les raisons de sa présence sur cette ruelle déserte. Reconnu coupable, le tribunal l’a condamné à 02 ans de prison en plus d’une amende de 700 mille francs à verser à Moussa Sène.

