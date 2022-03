Demba Kandji: « Les querelles politiques ou partisanes, ne sont pas du domaine du Médiateur de la République»

Le Médiateur de la République, Demba Kandji a fait sa première sortie depuis sa nomination à la tête de cette structure. Il a tenu, ce lundi avec la Commission d’évaluation et de suivi des politiques et programmes publics, une journée d’échange et de réflexion sur la médiation institutionnelle dans l’Etat de droit.



Ainsi, le successeur de Alioune Badara Cissé a été interpellé sur la situation politique de ce pays. Mais, il a précisé que la Médiature n’est pas intéressée par les querelles politiques.



« Le Médiateur de la République n’est pas interpellé par le climat politique. Il s’occupe des préoccupations des citoyens vis-à-vis de l’Administration. Mais, ces querelles politiques ou partisanes, ne sont pas du domaine du médiateur ».