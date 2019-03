Demba Kandji: « les 53 procès-verbaux examinés n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf rectification » Le président de la Commission nationale de recensement des votes a indiqué que les travaux de dépouillement se sont bien passés durant ces 3 derniers jours. « Durant ces 3 jours, nous avons procédé à l’examen des 53 procès-verbaux, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf rectification », a dit le juge Demba Kandji devant la presse.

Le président de la CNRV a indiqué que « sauf 2 bureaux de vote de Port Gentil et quelques bureaux de vote en Italie, nous avons tout recensé avec les tous les représentants des candidats ». Ajoutant que « les représentants du professeur Issa Sall du PUR et de la coalition ‘’Sonko Président’’, de Ousmane Sonko ont émis des observations qui ont été confinées dans les procès-verbaux qui seront transmis au Conseil constitutionnel ».



Le président sortant Macky Sall a été réélu à son poste avec 58,27% des voix, selon les résultats officiels provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes, ce jeudi.

