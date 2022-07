Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Démenti / Un journal de la place calomnie Birane Ndour : comment un employé de GFM peut gagner 01 milliard de FCfa ? Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 00:06 | | 0 commentaire(s)| La métier de journalisme est en train de perdre de sa valeur. L’activité consistant à informer juste et vrai n’est plus une priorité pour certains qui se réclament de cette noble profession. Sinon, comment comprendre cette volonté de nuire d’un journal de la place qui affirme que Birane Ndour, Directeur général du Groupe Futurs médias, aurait célébré son 1er milliard de FCfa. L’information véhiculée, fruit de l'imagination fertile d’un détraqué de la presse, est totalement fausse !

Le Sénégal connaît présentement une nouvelle race de « journalistes » véreux, sans éthique ni professionnalisme. Cette dernière, très prompte à délivrer une information infondée, ne cesse de rendre la vie d’honnêtes citoyens, invivable. Sortant du cadre de l’information vraie et vérifiable, ces « journalistes » alimentaires, adeptes de publications mensongères, continuent de produire à dessein de fausses informations. Que cherchent-ils ?



Le journal en question, ayant volontairement donné l’information concernant un premier milliard de FCfa de Birane Ndour, est totalement loufoque. Il a distillé une information infondée pour calomnier un digne fils, travailleur dévoué, très réservé et qui agit avec rigueur dans l’accomplissement des tâches professionnelles qui lui sont confiées. De plus, pour une personne sensée, comment comprendre et affirmer qu’un employé de GFM puisse gagner 1 milliard ?



Pourtant, ce journal a osé affirmer que l’employé de son père, Birane Ndour, a gagné 01 milliard de FCfa, alors que c’est totalement faux. La victime de cette fausse assertion allie son poste au groupe GFM à son business qu'il mène un peu partout dans le monde entier, en plus de se soucier du confort de ses employés. L’autre contrevérité est qu’il n’y a jamais eu de fête ! Le cas échéant, l'auteur de cette fausse rumeur aurait divulgué le lieu et la date de celle-ci.



En réalité, Birane Ndour, connu pour sa discrétion légendaire, n’aurait jamais fêté l’acquisition de son premier milliard de FCfa. Prions toutefois qu'il s'encombre de milliards qu'il partagera sans nul doute avec ses collègues, comme il le fait de coutume.



Toujours est-il que la société sénégalaise est en train de subir de manière dramatique la calomnie volontaire d’une certaine presse. Il est temps de rester sur les principes d’éthique sur lesquels repose ce métier. A retenir que ce journal, auteur de cette information, a faux sur toute la ligne...







