Démenti et mise au point suite aux "fausses" allégations de Mamadou Goudiaby

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 08:31



En ma qualité de Secrétaire Générale de l’Association SYNERGIE-VISION et présidente de sa Section des Femmes, mes fonctions ainsi déclinées ainsi que mes principes éthiques m’imposent le devoir d’apporter des mises au point, suite aux récentes déclarations publiques de mon frère Mamadou GOUDIABY, coordonnateur de ladite association, un grand mouvement des Ressortissants de la Casamance à Dakar.



Expliquant son ralliement au parti de M Ousmane SONKO, mon frère GOUDIABY prétend ou laisse croire que son ralliement politique à son nouveau parti, s’accompagne de celui de SYNERGIE-VISION (S.V.). Je tiens à apporter le démenti le plus formel à cette assertion, pour les raisons suivantes : Si SYNERGIE VISION a été créée sur des bases associatives et a, essentiellement, mené des activités de développement, son option politique de Soutien à l’Action politique de M. Abdoulaye BALDE ne fait l’ombre d’aucun doute ; c’est bien cette option d’ailleurs, clairement affirmée et assumée, qui est le fondement même de sa création. Cette option n’a jamais été remise en question d’aucune façon jusqu’au jour d’aujourd’hui ; du reste, les activités génératrices de revenus de l’association, qui continuent de fonctionner à ce jour, ont toutes été financées par Abdoluaye BALDE, et nous ne l’en remercierons jamais assez. En tout état de cause, il n’a jamais été débattu au sein des structures centrales ou décentralisées de S.V., de la question d’un quelconque revirement politique en faveur de quelque autre parti, mouvement ou leader politique. Enfin, il est important de noter qu’aucun membre du bureau de S.V. n’a suivi M GOUDIABY dans sa nouvelle orientation politique ; quant aux responsables des différentes Sections (Diameugueun-Sicap-Mbao, Parcellles-Assainies, Yeumbeul, Grand-Yoff, la Diaspora, etc.), ils sont restés fidèles à la ligne politique de S.V. qui demeure un SOUTIEN INDEFFECTIBLE A ABDOULAYE BALDE, PRESIDENT DE L’UCS. En conséquence de tout ce qui précède, je tiens, au nom de l’ensemble des membres de S.V., à réitérer solennellement et publiquement à mon frère Mamadou GOUDIABY, la demande à lui déjà faite en privé, de ne plus utiliser le nom de notre association dans ses justifications ou légitimations politiques, toutes choses auxquelles S.V. est totalement étrangère.













Fait à Dakar, le 30 décembre 2018

Madame Léna GOUDIABY DIEDHIOU,

Secrétaire Générale de S.V.

