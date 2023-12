Démenti formel : Maître Ciré Clédor Ly est en compagnie d'Ousmane Sonko, à la prison de Cap Manuel, contrant les allégations de malaise" Démenti formel des allégations de malaise de Maître Ciré Clédor Ly Nous tenons à informer le public que les récentes déclarations suggérant un malaise de Me Ciré Clédor Ly, mandataire de la coalition SonkoPrésident, sont totalement infondées et constituent une désinformation flagrante.



Maître Ciré Clédor Ly n'a subi aucun malaise, et les informations selon lesquelles il aurait été dans l'incapacité de se rendre au Conseil Constitutionnel ce matin, sont catégoriquement fausses. En réalité, Maître Ly se porte bien et, est actuellement engagé dans ses responsabilités, en tant que mandataire de la coalition.



De plus, les allégations selon lesquelles Maître Ciré Clédor Ly serait actuellement en compagnie d'Ousmane Sonko à la prison de Cap Manuel, sont tout aussi infondées. Maître Ly a continué à exercer ses fonctions sans interruption et aucune rencontre avec Ousmane Sonko en prison n'a eu lieu.



Il est important de souligner que Maître Ciré Clédor Ly a effectivement soumis les dossiers nécessaires au Conseil Constitutionnel, contrairement à ce qui a été avancé dans les fausses informations circulant actuellement. Les affirmations selon lesquelles, aucun fond de dossier n'aurait été déposé, visent à semer la confusion et à discréditer le processus légal en cours.



Nous exhortons le public, à faire preuve de prudence face à de telles allégations non fondées et à vérifier l'authenticité des informations, avant de les partager. La désinformation compromet le déroulement équitable du processus démocratique et nuit à la crédibilité des institutions concernées.



En réalité, Maître Ciré Clédor Ly est actuellement avec Ousmane Sonko à la prison de Cap Manuel. Ils sont en train de discuter et de rire. C'est une flagrante fake news ; il n'a pas eu de malaise. De 9h à 14h 44, il sort parfois pour fumer et revient ensuite parler avec son client. En réalité, ils n'ont déposé aucun fond de dossier. Ils cherchent à gagner du temps, en vue d'un éventuel rejet.











