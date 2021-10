Démenti formel de ses proches: Samuel Sarr ne doit absolument rien à Cheikh Amar « Samuel Sarr ne doit absolument rien à Monsieur Cheikh Amar ! » C’est la réaction et le démenti formel de ses proches, réagissant à une Fake news véhiculée sur les réseaux sociaux et la presse en ligne. Voici leur message:

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 11:01 | | 1 commentaire(s)|

Depuis ce matin (hier matin), une information mensongère, inventée de toutes pièces, par des individus peu courageux et bien identifiés, est publiée par des sites internet.



Nous dénonçons cette tentative de dénigrement d’un citoyen qui s’investit pour son pays, que certaines personnes malintentionnées tentent inutilement et vainement de salir, pour des raisons abjectes.



Monsieur Samuel Sarr ne doit absolument rien à Monsieur Cheikh Amar. Et, sereinement, il attend le moment venu pour prouver cela avec des preuves documentées authentiques, authentifiées et certifiées, devant le public ou au tribunal.



Pour le reste, nous prenons à témoin, notre Guide Serigne Saliou Mbacké, notre père Me Abdoulaye Wade et d’autres citoyens sénégalais encore en vie, informés des faits.



Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos