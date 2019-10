Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Demi Lovato a été victime de hacking. sur la toile. Des pirates ont pris le contrôle d'un de ses comptes sur les réseaux sociaux et ont publié ses photos dans les réseaux sociaux. Elle Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019 à 14:25 | | 0 commentaire(s)| Demi Lovato a été victime de hacking. sur la toile. Des pirates ont pris le contrôle d'un de ses comptes sur les réseaux sociaux et ont publié ses photos dans les réseaux sociaux. Elle n'a pas encore réagi mais ses fans ne comptent pas abandonner l'affaire.

D’après The Daily Beast, ces derniers en ont profité pour faire fuiter des photos nues de la chanteuse dans le plus simple appareil.



Le staff de l'artiste Demi Lovato a réussi à reprendre le contrôle du compte qui a été piraté et les photos ont été retirées.

La chanteuse n'a pas encore réagi à cette intrusion dans sa vie privée. mais ses fans ne comptent pas abandonner l'affaire ils s 'en prennent aux internautes qui reposent les images:

« Demi Lovato a toujours été honnête vis-à-vis de ses problèmes de santé mentale, donc pourquoi lui faire ça à elle ? C'est horrible », clame un de ses Fan sur les réseaux sociaux!

Pour le moment, la chanteuse n'a pas encore réagi à cette intrusion dans sa vie privée. Une affaire à suivre!

Demi Lovato, pour rappel, est d'origine mexicaine du côté de son père tandis que sa mère a des ascendances anglaises et irlandaises. Durant la fin de l'été 1994, peu de temps après son deuxième anniversaire, les parents de Demi Lovato divorcent. Elle sera élevée à Dallas au Texas.



