Démission : Moustapha Cissé Lô quitte le SEN de L’APR

« Nous avons appris que vous avez démissionné du Secrétariat exécutif national de l’Apr ». Au bout du fil, Moustapha Cissé Lô confirme : « Il y a rien à vérifier puisque je l‘ai dit moi-même lors d’un meeting à Kairé Ndao (département de Macké). J’ai démissionné du secrétariat exécutif national dont j’étais le secrétaire chargé des comités d’entreprise. J’ai aussi démissionné de toutes les coordinations, dont celle de Dakar où je vote. Je ne participerai plus à aucune réunion des instances du Parti. Je reste un militant de l’APR et il faut le préciser. »



Le député dit avoir adressé une lettre depuis le 12 de ce mois au « président de l’Apr et non au Président de la République » dans ce sens. « Je lui ai dit que je reste fidèle à sa vision, qu’il est mon candidat en 2019 mais je reste un simple militant, c’est plus fort qu’avoir des responsabilités dans le parti. »



Pour les raison de sa démission, le député soutient que c’est pour des convenances personnelles: « je ne peux pas dire les raisons de ma démission. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi j’ai démissionné. Limitez-vous à ce que je vous ai dit », lance Cissé Lô.













Le Quotidien