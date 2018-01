Démission de Sada Ndiaye: Le Pds minimise

Apparemment la démission de Sada Ndiaye, le "monsieur Election" du Pds laisse de marbre les libéraux. « Quand il adhérait au Pds nous n’avions pas de commentaires, nous ne ferons pas non plus de commentaires s’il quitte », déclare sibyllin, le porte-parole du Pds. Sada Ndiaye connu sur sa proposition de loi qui avait ramené le mandat de Macky Sall alors président de l’Assemblée Nationale de cinq ans à un an renouvelable, a décidé de rejoindre Macky Sall et le camp présidentiel.



Apres la défaite de 2012, Sada Ndiaye qui était le "monsieur Election" du Pds s’était montré très critique envers le gouvernement après l’organisation du référendum et après les élections législatives du 30 juillet dernier, marqué par des dysfonctionnements notoires.



D’autre part, s’agissant de l’organisation des élections, le Pds propose à la place d’un ministre de l’Intérieur nommé par le gouvernement, un comité de quatre membre présidé par un ancien militaire, un ancien juge ou un ancien professeur d’université, les trois autres membres pouvant provenir des corps suivants : fonctionnaire hiérarchie A à la retraite, magistrat retraité, officier supérieur en réserve.



Les libéraux et leurs alliés de l’opposition significative boycottent le dialogue politique initié par le chef de l’Etat. Et le comité directeur se félicite que l’opposition significative dans son ensemble, ait compris que ce dialogue politique propose par Macky Sall est une « supercherie » et, ait décidé de ne pas se laisse berner.









Walfadjiri